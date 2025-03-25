Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Bakal Tambah Jumlah Personel Damkar, Ini Syaratnya

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 25 Maret 2025 |08:05 WIB
Pramono Bakal Tambah Jumlah Personel Damkar, Ini Syaratnya
Gubernur Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengakui bahwa saat ini personil pemadam kebakaran (Damkar) masih kurang sehingga dibutuhkan pembukaan lowongan juru padam baru. Setidaknya diperlukan 10-11 ribu juru padam agar mencukupi kebutuhan personil.

"Memang dari segi personil masih sangat kekurangan, kebutuhannya sekitar 10 hingga 11 ribu. Sekarang hanya ada kurang lebih 4.000, sehingga dengan demikian secara perlahan kami akan mempersiapkan supaya kebutuhan personel itu bisa tercukupi," ujar Pramono di Mako Damkar, Gambir, Jakarta Pusat.

Pramono menyebut perekrutan juru padam akan dibuka pada tahun ini. Namun, dirinya belum dapat memastikan jumlah yang akan direkrut dan pastinya akan ada seleksi yang ketat.

"Yang jelas akan dibuka tahun ini. Yang jelas segera akan dibuka. Dan pasti nanti habis ini Kepala Dinas Damkar akan saya panggil secara khusus berapa sih kebutuhannya," ucapnya.

