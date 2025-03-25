Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

MNC Peduli Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Bekasi dan Jakarta

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 25 Maret 2025 |13:38 WIB
MNC Peduli Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Bekasi dan Jakarta
MNC Peduli salurkan bantuan ke korban banjir (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - MNC Peduli menyalurkan bantuan kepada korban banjir akibat cuaca ekstrem dsn hujan deras yang melanda kawasan Bekasi hingga Jakarta sejak 4 Maret 2025.

"Hari ini kami dari MNC Peduli menyalurkan bantuan bagi para korban banjir yang kemarin ini ada di bulan Maret yaitu di Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi maupun Jakarta," kata Ketua Harian MNC Peduli, Jessica Tanoesoedibjo di Lobby iNews Tower, Jakarta, Selasa (25/3/2025).

Jessica mengatakan, bantuan yang diberikan berupa santunan, dengan harapan dapat membantu kebutuhan sehari-hari bagi korban terdampak banjir tersebut.

"Jadi bantuannya berupa santunan, harapannya agar teman-teman yang terdapat banjir bisa cepat pulih kembali, bisa menjalankan kehidupannya seperti semula," katanya.

 

Korban Banjir Banjir MNC Peduli
