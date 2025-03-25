Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Akan Sholat Ied di Masjid Fatahillah Balaikota, Open House Tunggu Arahan Pusat

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 25 Maret 2025 |14:32 WIB
Pramono Akan Sholat Ied di Masjid Fatahillah Balaikota, Open House Tunggu Arahan Pusat
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung (Foto: M Refi Sandi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung akan melakukan Sholat Idul Fitri (Ied) pada 1 Syawal 1446 Hijriah di Masjid Fatahillah Balaikota, Jakarta. Diketahui, pemerintah pusat baru akan menggelar sidang Isbat penentuan 1 Syawal 1446 Hijriah pada Sabtu 29 Maret 2025 mendatang. 

"Saya akan sholat di Masjid Fatahillah, Balaikota," kata Pramono di Balaikota Jakarta, Selasa (25/3/2025). 

Pramono menyebut soal open house menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Pemprov DKI Jakarta, katanya, akan sejalan dengan pemerintah pusat.

"Memang saya akan ada open house kalau bapak presiden juga menyelenggarakan open house. Karena ini apapun yang namanya pemerintah Jakarta dengan pemerintah pusat itu Sami’na wa atona, kalau memang pemerintah pusat open house, kami akan open house. Dan waktunya pada hari pertama lebaran, kalau Istana jam 10 tentunya kami setelah itu di jam 1 (siang). Untuk seluruh Balkot diadakan tanggal 8 Januari siang," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin mengatakan open house sebagai ajang silaturahmi sehingga akan ada menu masakan khas Betawi nantinya. Ia akan Sholat Ied di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat.

"Open house menjadi sarana silaturahmi, tentunya kami membuka diri dan masakan khas Betawi menjadi menu utama. Kerak telor, hehe. Ada pokoknya nasi uduk, soto Betawi. Insya Allah sholatnya di Masjid Sunda Kelapa," ucap Politisi PKS itu.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/338/3192423/pramono_anung-Pzgs_large.jpg
Duh! Urus Kucing Kawin, Pramono Sampai Panggil Damkar ke Rumahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/338/3192229/pramono_anung-iZ1F_large.jpg
APBD DKI Jakarta 2026 Ditetapkan Rp81,32 Triliun, Pramono Fokus Kemacetan hingga Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188738/pramono_anung-xGi0_large.jpg
Pramono Serahkan Kunci Rusun Jagakarsa ke Warga Eks TPU Menteng Pulo II, Sewa Gratis 6 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/338/3188504/pramono_anung-YNof_large.jpg
Sidak ke Tanggul Pantai Muara Baru yang Sempat Bocor, Pramono: Perkuat untuk Menahan Banjir Rob!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187786/pramono_anung-pdj2_large.jpg
Tingkatkan Digitalisasi di Pasar, Pramono: Copet Bisa Turun Drastis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187758/gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-0CTV_large.jpg
Pramono Sebut Stok Pangan di Jakarta Aman hingga Akhir Tahun 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement