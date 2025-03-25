Pramono Akan Sholat Ied di Masjid Fatahillah Balaikota, Open House Tunggu Arahan Pusat

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung akan melakukan Sholat Idul Fitri (Ied) pada 1 Syawal 1446 Hijriah di Masjid Fatahillah Balaikota, Jakarta. Diketahui, pemerintah pusat baru akan menggelar sidang Isbat penentuan 1 Syawal 1446 Hijriah pada Sabtu 29 Maret 2025 mendatang.

"Saya akan sholat di Masjid Fatahillah, Balaikota," kata Pramono di Balaikota Jakarta, Selasa (25/3/2025).

Pramono menyebut soal open house menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Pemprov DKI Jakarta, katanya, akan sejalan dengan pemerintah pusat.

"Memang saya akan ada open house kalau bapak presiden juga menyelenggarakan open house. Karena ini apapun yang namanya pemerintah Jakarta dengan pemerintah pusat itu Sami’na wa atona, kalau memang pemerintah pusat open house, kami akan open house. Dan waktunya pada hari pertama lebaran, kalau Istana jam 10 tentunya kami setelah itu di jam 1 (siang). Untuk seluruh Balkot diadakan tanggal 8 Januari siang," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin mengatakan open house sebagai ajang silaturahmi sehingga akan ada menu masakan khas Betawi nantinya. Ia akan Sholat Ied di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat.

"Open house menjadi sarana silaturahmi, tentunya kami membuka diri dan masakan khas Betawi menjadi menu utama. Kerak telor, hehe. Ada pokoknya nasi uduk, soto Betawi. Insya Allah sholatnya di Masjid Sunda Kelapa," ucap Politisi PKS itu.

(Arief Setyadi )