Geger! Mayat Bayi Ditemukan di Tong Sampah Dekat Stasiun Tanah Abang

JAKARTA - Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) atau pasukan oranye digegerkan dengan penemuan jasad bayi Mrs X di sebuah tong sampah dekat Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa (25/3/2025). Hal itu dibenarkan Kapolsek Metro Tanah Abang, Kompol Haris Akhmad Basuki.

“Iya tadi pagi ada penemuan jasad bayi. Petugas PPSU pertama kali menemukan bayi tersebut di dalam tong sampah,” ucap Kompol Haris saat dikonfirmasi, Selasa.

Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang, AKP Martua Malau mengatakan bayi tersebut terbungkus kain lampin. Bahkan, mirisnya ari-ari bayi tersebut juga masih menempel di bagian pusar.

“Ari-ari masih ada, dan ada bercak darah. Bisa dikatakan ini baru dilahirkan,” ujar Malau.

Malau mengatakan, saat ini pihaknya masih memintai keterangan satu orang saksi. Proses penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan rekaman kamera pengawas atau CCTV untuk mencari siapa yang membuang juga dilakukan.

“CCTV di kawasan Stasiun Tanah Abang ini akan kita periksa. Mayat bayi itu juga telah dibawa ke RSCM untuk dilakukan autopsi,” ungkapnya.



(Arief Setyadi )