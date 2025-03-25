Pria Ngaku Ormas Minta THR ke Tukang Cukur di Cilandak Jaksel, Polisi: Dia Mabuk

JAKARTA - Seorang pria berinisial T, meminta sumbangan tunjangan hari raya (THR) kepada tukang cukur di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Polisi menyebut, pria tersebut dalam kondisi mabuk saat melakukan aksinya itu.

“Orang lagi mabuk dia (saat melakukan aksinya),” kata Kapolsek Cilandak, Kompol Febriman Sarlase kepada wartawan, Selasa (25/3/2025).

Febriman menyebut, kasus itu sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Dia menerangkan, saat itu, tukang cukur tidak memberikan sumbangan kepada pria T.

“Iya sudah diselesaikan secara kekeluargaan oleh Binmas Lebak Bulus. Tidak ada minta, ada minta tapi tidak dikasih,” ujar dia.