HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tali Pusar Masih Menempel, Mayat Bayi di Stasiun Tanah Abang Diduga Sengaja Dibuang

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 25 Maret 2025 |19:45 WIB
Tali Pusar Masih Menempel, Mayat Bayi di Stasiun Tanah Abang Diduga Sengaja Dibuang
Ilustrasi bayi (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Penemuan jasad bayi Mrs X di sebuah penampungan sampah sementara Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat membuat geger warga pada Selasa (25/3/2025) pagi. 

Kanit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang AKP Martua Malau mengatakan jasad bayi ditemukan dalam keadaan tali pusat masih menempel di tubuh. Namun, dipastikan tidak ada tanda kekerasan berdasarkan pemeriksaan medis RSCM. Diduga jasad bayi malang itu sengaja dibuang oleh orangtuanya. 

"Bayinya masih ada tali pusarnya. Tidak ada tanda-tanda kekerasan barusan saya hubungi pihak RSCM," kata Malau saat dikonfirmasi, Selasa (25/3/2025).

"Diduga sengaja dibuang ke tempat pembuangan sampah dekat Stasiun Tanah Abang," tambahnya.

Malau menekankan saat ini pihaknya masih berupaya menyelidiki siapa pelaku pembuangan jasad bayi tidak berdosa itu. "Kami masih proses penyelidikan," ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
