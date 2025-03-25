Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ada Indonesia vs Bahrain, Jam Operasional MRT Diperpanjang hingga Jam 1 Dini Hari

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 25 Maret 2025 |17:36 WIB
Ada Indonesia vs Bahrain, Jam Operasional MRT Diperpanjang hingga Jam 1 Dini Hari
MRT (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT MRT Jakarta (Perseroda) akan memberlakukan jadwal operasi khusus menjelang penyelenggaraan pertandingan sepak bola Kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026 antara Tim Nasional Indonesia melawan Bahrain pada Selasa (25/3/2025) malam ini. 

Corporate Secretary Division Head PT MRT Jakarta (Perseroda), Ahmad Pratomo mengatakan pola operasi khusus tanggal 25-26 Maret 2025 dimulai pukul 05.00-01.00 WIB dini hari. Adapun Headway 5 menit pada pukul 07.00—09.00 WIB, 17.00—19.00 WIB, 7 Menit pada pukul 23.00—01.00 WIB, 10 menit pada pukul 09.00—17.00 WIB dan 19.00—22.00 WIB.

"Pola operasi di atas hanya berlaku untuk satu hari. Pola operasi untuk hari selanjutnya akan kembali menggunakan jadwal operasional normal, yaitu Senin—Jumat mulai pukul 05.00 hingga 00.00 WIB dengan selang waktu keberangkatan antarkereta setiap lima menit pada waktu sibuk (07.00—09.00 dan 17.00—19.00) dan Sabtu—Minggu mulai pukul 05.00 hingga 00.00 WIB dengan selang waktu keberangkatan antarkereta 10 menit," ujar Tomo dalam keterangannya, Selasa.

Tomo menambahkan tim stasiun telah menyiapkan diri dengan melakukan langkah-langkah seperti crowd management, rekayasa akses keluar masuk di sekitar area tapping gate, dan penambahan staf di dua stasiun, yaitu Stasiun Istora Mandiri dan Senayan Mastercard. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/338/3173800/mrt-FfXZ_large.jpg
MRT Gangguan, Perjalanan dari Stasiun ASEAN ke Senayan Terlambat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/338/3166471/halte-b4NO_large.jpg
Stasiun MRT Istora Dijarah Saat Aksi Massa, Vending Machine Hilang dan CCTV Dirusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/338/3163271/mrt-xBvS_large.jpg
MRT Stasiun Bundaran HI–Stasiun Blok A Alami Gangguan, Berimbas Keterlambatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/04/338/3110583/mrt-PknZ_large.jpg
Heboh, Fasilitas Keran Air Siap Minum di Stasiun MRT Jadi Tempat Sampah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/24/338/3107409/mrt-Uvar_large.jpg
Simak, Berikut Jam Operasional MRT Jakarta saat Libur Isra Mir’aj dan Imlek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/338/3076296/ilustrasi-iq8T_large.jpg
Catat! Tarif MRT Rp1 saat Pelantikan Presiden dan Wapres Besok
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement