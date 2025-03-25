Ada Indonesia vs Bahrain, Jam Operasional MRT Diperpanjang hingga Jam 1 Dini Hari

JAKARTA - PT MRT Jakarta (Perseroda) akan memberlakukan jadwal operasi khusus menjelang penyelenggaraan pertandingan sepak bola Kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026 antara Tim Nasional Indonesia melawan Bahrain pada Selasa (25/3/2025) malam ini.

Corporate Secretary Division Head PT MRT Jakarta (Perseroda), Ahmad Pratomo mengatakan pola operasi khusus tanggal 25-26 Maret 2025 dimulai pukul 05.00-01.00 WIB dini hari. Adapun Headway 5 menit pada pukul 07.00—09.00 WIB, 17.00—19.00 WIB, 7 Menit pada pukul 23.00—01.00 WIB, 10 menit pada pukul 09.00—17.00 WIB dan 19.00—22.00 WIB.

"Pola operasi di atas hanya berlaku untuk satu hari. Pola operasi untuk hari selanjutnya akan kembali menggunakan jadwal operasional normal, yaitu Senin—Jumat mulai pukul 05.00 hingga 00.00 WIB dengan selang waktu keberangkatan antarkereta setiap lima menit pada waktu sibuk (07.00—09.00 dan 17.00—19.00) dan Sabtu—Minggu mulai pukul 05.00 hingga 00.00 WIB dengan selang waktu keberangkatan antarkereta 10 menit," ujar Tomo dalam keterangannya, Selasa.

Tomo menambahkan tim stasiun telah menyiapkan diri dengan melakukan langkah-langkah seperti crowd management, rekayasa akses keluar masuk di sekitar area tapping gate, dan penambahan staf di dua stasiun, yaitu Stasiun Istora Mandiri dan Senayan Mastercard.