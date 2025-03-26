Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Arus Mudik di Pantura Cirebon Diprediksi Terjadi H-3 Lebaran 2025

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 26 Maret 2025 |04:02 WIB
Arus Mudik di Pantura Cirebon Diprediksi Terjadi H-3 Lebaran 2025
Pantura
A
A
A

CIREBON - Polisi memprediksi, arus mudik di jalur Pantura Cirebon, Jawa Barat bakal terjadi pada H-3 Lebaran 2025 atau Jumat, 28 Maret 2025. Adapun di kawasan Weru menjadi salah satu titik yang berpotensi terjadi kepadatan saat puncak arus mudik tersebut.

"Titik padat sekarang belum, masih landai tanggal 25 ini. Biasanya H-3 dan H-2 itu sudah peningkatan arus mudik," ujar Padal (Perwira Pengendali) Pos Pelayanan Weru, Kabupaten Cirebon, Iptu Widi Harjana saat berbincang di Pospam Weru, Selasa (25/3/2025).

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191592//pemerintah-4J8j_large.jpg
Libur Nataru 2026, Kemenag Siapkan 6.919 Masjid untuk Pemudik dan Musafir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191394//bus-yIuj_large.jpg
Kemenhub Pastikan Seluruh Bus Mudik Gratis Nataru Laik Jalan, Risiko Kecelakaan Minim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/320/3191130//mudik-iQdy_large.jpg
Kuota Mudik Gratis Nataru Masih Tersedia, Begini Cara Daftar untuk Bus, Kereta hingga Kapal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3191056//banjir-DFUH_large.jpg
Pemudik Nataru Diminta Waspada Banjir Rob di Jalur Pantura Demak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/320/3189607//mudik_gratis-HbzP_large.jpg
10 Kota Tujuan Mudik Gratis Natal-Tahun Baru, Daftar Sekarang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187807//kereta_api-Vw34_large.jpg
Link Resmi, Syarat dan Cara Daftar Mudik Gratis KAI Nataru 2025/2026
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement