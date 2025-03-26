Arus Mudik di Pantura Cirebon Diprediksi Terjadi H-3 Lebaran 2025

CIREBON - Polisi memprediksi, arus mudik di jalur Pantura Cirebon, Jawa Barat bakal terjadi pada H-3 Lebaran 2025 atau Jumat, 28 Maret 2025. Adapun di kawasan Weru menjadi salah satu titik yang berpotensi terjadi kepadatan saat puncak arus mudik tersebut.

"Titik padat sekarang belum, masih landai tanggal 25 ini. Biasanya H-3 dan H-2 itu sudah peningkatan arus mudik," ujar Padal (Perwira Pengendali) Pos Pelayanan Weru, Kabupaten Cirebon, Iptu Widi Harjana saat berbincang di Pospam Weru, Selasa (25/3/2025).