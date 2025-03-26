Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tol Japek Mulai Dipadati Pemudik Pagi Ini, Rest Area KM 57 Penuh

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 26 Maret 2025 |08:26 WIB
Tol Japek Mulai Dipadati Pemudik Pagi Ini, Rest Area KM 57 Penuh
Pemudik Padati Tol Japek. Foto: Okezone/Jonathan.
KARAWANG - Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) mulai dipadati kendaraan pemudik menjelang Idul Fitri atau pada Rabu (26/3/2025). Volume lalu lintas terpantau meningkat sejak pagi ini.

Berdasarkan pantauan langsung di KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, kendaraan dari arah Jakarta terlihat memadati empat lajur yang disediakan. Volume lalu lintas ini tampak meningkat signifikan dari hari sebelumnya yang masih terlihat lebih lengang.

Meski volume lalu lintas terlihat meningkat, namun seluruh lajur yang disediakan terlihat belum ada hambatan. Seluruh kendaraan terlihat bisa melaju pada kecepatan normal jalan Tol yakni 80-100 Km/jam.

Adapun mayoritas kendaraan yang melintas merupakan kendaraan pribadi. Sementara, jumlah angkutan bus juga terlihat meningkat seiring mendekati hari raya Idul Fitri.

Volume kendaraan yang meningkat juga terlihat di Rest Area KM 57. Di tempat peristirahatan ini, parkir kendaraan terlihat penuh. Pemudik terlihat memanfaatkan lokasi itu untuk beristirahat sejenak di mobilnya. Beberapa di antaranya terlihat hanya bersinggah untuk memanfaatkan kamar mandi yang tersedia.

 

