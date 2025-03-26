Tinjau KM 71 Tol Cikatama, Kakorlantas: Persiapan Lokasi Flag Off One Way Nasional

CIKAMPEK - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Agus Suryonugroho meninjau Gate Tol Cikampek Utama (Cikatama) KM 71. Hal itu dilakukan untuk persiapan One Way nasional mudik Lebaran menuju Trans Jawa.

Usai sebelumnya, Kakorlantas ditemani PJU Korlantas Polri, Dirlantas Polda Jabar hingga para stakeholder meninjau jalur penyelamat kecelakaan yang berada di Tol Cipularang KM 92.

"Sore tadi kita cek jalur ya dari Cikampek menuju ke arah Bandung, terus saat ini kami berada di KM 71 koordinasi dengan Dirlantas dan pihak Jasa Marga dalam rangka mempersiapkan flag off pada saat nanti diberlakukan one way Nasional," kata Agus dikutip, Rabu (26/3/2025).

Meski begitu, pihaknya akan memastikan terlebih dahulu puncak arus mudik Lebaran yang diprediksi akan terjadi pada H-3 Libur Lebaran atau tepatnya pada tanggal 28 Maret nanti.

"Memang rencana arus mudik itu H-3 tanggal 28 (Maret) dari kami serta Jasa Raharja, Jasa Marga, beserta Polda Jawa Barat mempersiapkan flag off itu apabila nanti pada arus puncak kita akan berlakukan One Way Nasional arah ke Trans Jawa, ini sudah kita cek lokasinya, ini kira-kira di sini persiapan, dan segera kita persiapkan lokasinya untuk flag off one way arus mudik," ungkap dia.