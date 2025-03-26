Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wartawan Perempuan Diduga Dibunuh, DPR: Usut Tuntas!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 26 Maret 2025 |11:54 WIB
Wartawan Perempuan Diduga Dibunuh, DPR: Usut Tuntas!
Wartawan Perempuan Tewas Diduga Dibunuh, DPR: Usut Tuntas!
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menyoroti meninggalnya Juwita (23), wartawan perempuan di tepi Jalan Kawasan Gunung Kupang, Cempaka, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Korban tewas diduga dibunuh.

Politikus Partai Golkar ini mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut kasus tersebut hinagga tuntas. Tujuannya, kata dia, agar tak ada kecurigaan terhadap meninggalnya wartawati tersebut.

"Para APH wajib untuk mengusut hingga tuntas hingga tdk ada kecurigaan dan saling tuduh," terang Dave saat dihubungi, Rabu (26/3/2026).

Namun demikian, Dave meminta agar seluruh pihak bersabar untuk menunggu hasil penyidikan dari aparat kepolisian.

"Sebaiknya tunggu dulu sampai ada penyidikan yang menunjukan kemana arah tindakan ini," pungkas Dave.

Sebelumnya, seorang wartawati ditemukan tewas di tepi jalan Kawasan Gunung Kupang, Cempaka, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.

Korban Juwita (23) merupakan jurnalis salah satu media online yang bertugas di wilayah Kota Banjarbaru. Jasad korban ditemukan Sabtu (22/3/2025) dengan posisi tergeletak di samping sepeda motornya.

Tidak ada bekas luka bekas kecelakaan. Diperoleh informasi, barang pribadi seperti tas dan handphone korban hilang.

Kapolres Banjarbaru, AKP Pius X Febry Aceng Loda mengatakan, masih menyelidiki kematian korban yang dinilai penuh kejanggalan.

 

