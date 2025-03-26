Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri dan Panglima TNI Rapat Bareng Menko PMK di Rest Area KM 57 Tol Japek, Bahas Arus Mudik

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 26 Maret 2025 |13:30 WIB
Kapolri dan Panglima TNI Rapat Bareng Menko PMK di Rest Area KM 57 Tol Japek, Bahas Arus Mudik
Kapolri dan Panglima TNI. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Rapat digelar di Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek (Japek), Rabu (26/3/2025).

Berdasarkan pantauan di lokasi Sigit terlihat hadir bersama Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto dan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Terlihat rapat itu dihadiri juga oleh Kepala Badan atau lembaga.

Mereka yang hadir di antaranya Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, Menteri PPPA Arifah Fauzi, Kepala Basarnas Marsekal Madya Mohammad Syafii, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati.

Pantauan di lokasi Sigit bersama Pratikno terlihat meninjau terlebih sejumlah fasilitas yang disediakan di rest area tersebut. Mereka terlihat meninjau tempat laktasi, toilet umum, posko kesehatan hingga tempat peristirahatan bagi pemudik.

Kemudian mereka terlihat menyambangi pemudik yang memilih untuk beristirahat di area tersebut. Sigit bahkan sempat memberikan goodie bag bagi para pemudik.

Tak lama setelahnya, Kapolri dan jajaran Menteri serta Kepala Badan dan Lembaga pun langsung melakukan rapat koordinasi tertutup. Meski demikian hingga berita ini diturunkan rapat itu masih berlangsung.

(Puteranegara Batubara)

      
