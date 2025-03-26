Kronologi Lengkap Kecelakaan Maut KA Batara Kresna vs Daihatsu Sigra di Sukoharjo

SUKOHARJO - Kronologi lengkap kecelakaan maut KA Batara Kresna vs Daihatsu Sigra di Sukoharjo, akan diulas lengkap dalam artikel Okezone, Rabu (26/3/2025). Akibat peristiwa tersebut, 4 orang tewas dan 3 kritis.

Nasib nahas menimpa rombongan pemudik dari Jakarta. Mereka ingin merayakan Lebaran Idul Fitri di kampung halaman.

Kendaraan yang ditumpangi dua anggota keluarga tertabrak KA Bathara Kresna di perlintasan kereta api Sukoharjo Kota, Jawa Tengah.

Keempat korban meninggal yakni Rudi Agus subekti (41), Nabila (15), Linda (45) dan yang terakhir Purwanto (50).

Sementara tiga korban selamat Sri Lestari (42), Saivana (14) dan Kanza (16). Ketiga korban selamat kini sudah dibawa ke RSUD Ir Soekarno Sukoharjo untuk dilakukan perawatan intensif.

Kapolres Sukoharjo AKBP Anggaito Hadi Prabowo mengatakan, Daihatsu Sigra Nopol B 2883 BJY melakukan perjalanan dari arah Jakarta menuju menuju ke Kabupaten Sukoharjo dan Wonogiri. Para korban berniat akan merayakan Idul Fitri di kampung halaman.

"Rombongan dua keluarga, pemudik, janjian satu mobil," kata Kapolres saat ditemui di RSUD Ir Soekarno Sukoharjo.

Dua rombongan keluarga tersebut berniat akan mudik ke kampung halaman di Kecamatan Nguter, Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri.