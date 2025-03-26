Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Buka Kemungkinan Contra Flow di Tol Japek Diterapkan Hari Ini

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 26 Maret 2025 |15:45 WIB
Kapolri Buka Kemungkinan Contra Flow di Tol Japek Diterapkan Hari Ini
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: Okezone)
A
A
A

KARAWANG - Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuka kemungkinan rekayasa lalu lintas dan ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) diterapkan pada, Rabu (26/3) hari ini. Hal ini untuk mengurai volume lalu lintas arus mudik yang kian meningkat.

Sedianya penerapan rekayasa lalu lintas dilakukan pada Kamis (27/3) besok. Contra flow direncanakan diterapkan di KM47-KM70 Tol Jakarta-Cikampek.

"Hari ini kita mulai akan memberlakukan rekayasa apakah itu contra flow yang dilaksanakan di kilometer 47 sampai dengan 70," ucap Listyo kepada wartawan di Rest Area KM 57, Rabu (27/3/2025).

Rekayasa lalu lintas di KM70-414 Ruas Tol Cikopo-Palimanan berupa one way juga bakal diterapkan jika volume lalu lintas meningkat. Ia menyebut one way akan langsung diterapkan jika ada 8.000 kendaraan yang melintas setiap jamnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192707//kapolri-v4qY_large.jpg
Empati Korban Bencana, Kapolri Imbau Warga Rayakan Tahun Baru Sederhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192700//polri-KlfU_large.jpg
Polri Perbaiki dan Bangun 101 Jembatan, Mudahkan Mobilitas Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192674//kapolri_jenderal_listyo_sigit-DQ3Y_large.jpeg
Kapolri Tegaskan Terus Dukung Program Strategis Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192642//kapolri_jenderal_listyo_sigit-DgcI_large.jpeg
Kapolri Minta Maaf, Minta Terus Dikoreksi hingga Janji Perbaiki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192639//as_sdm_polri_irjen_anwar-gunw_large.jpg
Kapolri Minta Lulusan Siswa SMA KTB Masuk Harvard University
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192609//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-xvJi_large.jpg
Kapolri Serukan Doa Bersama untuk Korban Bencana Sumatera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement