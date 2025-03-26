Kapolri Buka Kemungkinan Contra Flow di Tol Japek Diterapkan Hari Ini

KARAWANG - Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuka kemungkinan rekayasa lalu lintas dan ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) diterapkan pada, Rabu (26/3) hari ini. Hal ini untuk mengurai volume lalu lintas arus mudik yang kian meningkat.

Sedianya penerapan rekayasa lalu lintas dilakukan pada Kamis (27/3) besok. Contra flow direncanakan diterapkan di KM47-KM70 Tol Jakarta-Cikampek.

"Hari ini kita mulai akan memberlakukan rekayasa apakah itu contra flow yang dilaksanakan di kilometer 47 sampai dengan 70," ucap Listyo kepada wartawan di Rest Area KM 57, Rabu (27/3/2025).

Rekayasa lalu lintas di KM70-414 Ruas Tol Cikopo-Palimanan berupa one way juga bakal diterapkan jika volume lalu lintas meningkat. Ia menyebut one way akan langsung diterapkan jika ada 8.000 kendaraan yang melintas setiap jamnya.