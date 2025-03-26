Bertemu Menlu Prancis, Prabowo Bahas Rencana Kedatangan Presiden Macron

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bertemu Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/3/2025). Salah satunya membahas rencana kedatangan Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Mei 2025 mendatang.

Dari pantauan iNews Media Group, Presiden Prabowo melakukan pertemuan tertutup dengan Barrot. Dia tampak keluar dari Kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 15.17 WIB.

"Kami telah mengadakan diskusi yang sangat produktif dengan Presiden Prabowo, dalam rangka mempersiapkan kunjungan Presiden Macron yang akan datang," kata Barrot kepada awak media usai bertemu Presiden Prabowo.

Barrot mengatakan, kunjungan Presiden Macron ke Indonesia bertepatan dengan hubungan diplomatik Indonesia-Prancis yang terlah terjalin selama 75 tahun.

Selain itu, kata Barrot, bahwa pertemuan kedua Kepala Negara itu akan menjadi babak baru memperkuat kedaulatan kedua negara menghadapi isu-isu global. "Dalam upaya menyelesaikan beberapa tantangan penting abad ini, baik krisis regional maupun isu-isu global."

"Ini juga menjadi kesempatan bagi saya untuk berterima kasih kepada Presiden Prabowo atas persiapan aktif yang dilakukan oleh pihak Indonesia untuk kunjungan ini. Kami akan bekerja keras agar kunjungan ini menjadi sukses besar dan menjadi tonggak penting dalam hubungan yang sangat berarti antara kedua negara," pungkasnya.



(Arief Setyadi )