Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Terbang ke Lampung, Kapolri dan Panglima TNI Bakal Temui Keluarga Briptu Ghalib 

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 26 Maret 2025 |16:26 WIB
Terbang ke Lampung, Kapolri dan Panglima TNI Bakal Temui Keluarga Briptu Ghalib 
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto bersilaturahmi ke rumah duka Almarhum Briptu (Anm) M. Ghalib Surya Ganta di Kabupaten Lampung Selatan, Rabu (26/3/2025).

Ghalib adalah satu dari tiga polisi yang ditembak mati oleh oknum TNI saat hendak melakukan penggerebekan judi sabung ayam di Lampung.

Kapolri dan Panglima bertemu sekaligus berdialog langsung dengan Ibu almarhum dan beberapa keluarga. 

Sebelumnya, ibu dari Briptu Anumerta M Ghalib Surya Ganta, Suryalina merasa masih sulit menerima kenyataan bahwa sang anak yang menjadi harapannya itu tewas dalam tragedi penembakan saat penggerebekan lokasi judi sabung ayam di Lampung. 

Peristiwa itu terjadi pada hari yang sama dengan kematian suami Suryalina, seolah takdir membawa anak dan ayah itu pergi beriringan. Sebulan yang lalu, ia bercerita bahwa suaminya juga baru berpulang.

“Jam setengah 6, (saya) dapat kabar anak saya ditembak, anak satu satunya,” kata Suryalina saat ditemui di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192707//kapolri-v4qY_large.jpg
Empati Korban Bencana, Kapolri Imbau Warga Rayakan Tahun Baru Sederhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192700//polri-KlfU_large.jpg
Polri Perbaiki dan Bangun 101 Jembatan, Mudahkan Mobilitas Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192674//kapolri_jenderal_listyo_sigit-DQ3Y_large.jpeg
Kapolri Tegaskan Terus Dukung Program Strategis Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192642//kapolri_jenderal_listyo_sigit-DgcI_large.jpeg
Kapolri Minta Maaf, Minta Terus Dikoreksi hingga Janji Perbaiki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192639//as_sdm_polri_irjen_anwar-gunw_large.jpg
Kapolri Minta Lulusan Siswa SMA KTB Masuk Harvard University
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192609//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-xvJi_large.jpg
Kapolri Serukan Doa Bersama untuk Korban Bencana Sumatera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement