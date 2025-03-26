Terbang ke Lampung, Kapolri dan Panglima TNI Bakal Temui Keluarga Briptu Ghalib

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto bersilaturahmi ke rumah duka Almarhum Briptu (Anm) M. Ghalib Surya Ganta di Kabupaten Lampung Selatan, Rabu (26/3/2025).

Ghalib adalah satu dari tiga polisi yang ditembak mati oleh oknum TNI saat hendak melakukan penggerebekan judi sabung ayam di Lampung.

Kapolri dan Panglima bertemu sekaligus berdialog langsung dengan Ibu almarhum dan beberapa keluarga.

Sebelumnya, ibu dari Briptu Anumerta M Ghalib Surya Ganta, Suryalina merasa masih sulit menerima kenyataan bahwa sang anak yang menjadi harapannya itu tewas dalam tragedi penembakan saat penggerebekan lokasi judi sabung ayam di Lampung.

Peristiwa itu terjadi pada hari yang sama dengan kematian suami Suryalina, seolah takdir membawa anak dan ayah itu pergi beriringan. Sebulan yang lalu, ia bercerita bahwa suaminya juga baru berpulang.

“Jam setengah 6, (saya) dapat kabar anak saya ditembak, anak satu satunya,” kata Suryalina saat ditemui di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara.