HOME NEWS NASIONAL

Perang Timnas Menuju Piala Dunia! di Rakyat Bersuara Malam Ini bersama Aiman Witjaksono, Tommy Welly, Rahmad Darmawan, Rico Ceper dan Para Narasumber Kredibel Lainnya Pukul 19.00 WIB, Live di iNews

Karina Astawidara , Jurnalis-Rabu, 26 Maret 2025 |16:32 WIB
Perang Timnas Menuju Piala Dunia! di Rakyat Bersuara Malam Ini bersama Aiman Witjaksono, Tommy Welly, Rahmad Darmawan, Rico Ceper dan Para Narasumber Kredibel Lainnya Pukul 19.00 WIB, Live di iNews
Rakyat Bersuara (Foto: Dok)
A
A
A

KEMENANGAN tipis 1-0 atas Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025 menjadi langkah besar bagi Timnas Indonesia dalam upaya lolos ke Piala Dunia 2026. Gol tunggal yang dicetak Ole Romeny di menit ke-24 memastikan tambahan tiga poin penting bagi skuad Garuda dalam fase kualifikasi.  

Dalam episode terbaru Rakyat Bersuara malam ini bersama Aiman Witjaksono, Tommy Welly, Rahmad Darmawan, Rico Ceper dan para narasumber kredibel lainnya, akan membahas secara mendalam tentang “Perang Timnas Menuju Piala Dunia”.

Perjalanan menuju Piala Dunia masih penuh tantangan. Dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia sangat diperlukan agar impian Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026 menjadi kenyataan. Jika Indonesia mampu finis di peringkat kedua grup C, mereka akan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026.

Namun, jika harus puas bertengger di posisi ketiga atau keempat, maka skuad Garuda kemungkinan harus menjalani babak play-off yang lebih menantang. Lantas bagaimana para pakar menanggapi hal tersebut? Dan Mampukah Timnas Indonesia berpeluang untuk lolos pada Piala Dunia 2026 mendatang?

Jangan Lewatkan Rakyat Bersuara "Perang Timnas Menuju Piala Dunia" bersama para narasumber, Tommy Welly-Pengamat Sepak Bola, Rahmad Darmawan-Pelatih Sepak Bola, Anton Sanjoyo-Pengamat Sepak Bola, Rico Ceper-Pecinta Sepak Bola, Erol Iba-Eks Pemain Timnas, malam ini pukul 19.00 WIB, Live di iNews.

(Arief Setyadi )

      
