Kuta Selatan Bali Diguncang Gempa

JAKARTA - Gempa berkekuatan magnitudo 2,9 mengguncang Kuta Selatan, Bali, pada Rabu (26/3/2025). Gempa itu dilaporkan terjadi sekitar pukul pukul 16.15 WIB.

Adapun, Badan Meteorologi klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa tersebut berlokasi di 50 KM Tenggara Kuta Selatan. Sementara itu, pusat kedalaman gempa berada di 56 KM.

"#Gempa Mag:2.9, 26-Mar-2025 16:15:40WIB, Lok:9.25LS, 115.28BT (50 km Tenggara KUTASELATAN-BALI), Kedlmn:56 Km #BMKG," dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Namun, warga Kuta Selatan dan sekitarnya diminta untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis @infoBMKG.

(Awaludin)