Saksikan Morning Zone Mudik Aman dan Lancar di Lebaran 2025 Kamis 27 Maret 2025 di Portal dan Youtube Official Okezone Pukul 08.00 Wib

JAKARTA - Masyakarakat Indonesia akan menjalankan tradisi mudik Lebaran dalam waktu dekat. Jutaan masyarakat akan memanfaatkan berbagai moda transportasi untuk kembali ke kampung halaman saat Idul Fitri 2025.

Persiapan yang matang tentu penting dilakukan agar perjalanan mudik aman dan lancar. Tak hanya itu, perjalanan mudik juga bisa jadi pengalaman yang berkesan jika dilakukan tanpa hambatan yang berarti.

Sebelum mudik, pastikan kondisi tubuh Anda dalam keadaan prima. Perjalanan mudik, terutama yang jauh, bisa melelahkan dan mempengaruhi tubuh.

Jika Anda merasa kurang sehat, sebaiknya periksakan diri ke dokter dan pastikan Anda dalam kondisi fit untuk perjalanan.

Jangan lupa untuk membawa obat-obatan pribadi, seperti obat maag, obat penghilang rasa sakit, atau vitamin untuk menjaga stamina selama perjalanan.

Saksikan Morning Zone edisi Kamis 27 Maret 2025 yang akan membahas Mudik Aman dan Lancar di Lebaran 2025, bersama narasumber VP Of Operational Policy and Government Relations ASTRA Infra Novianto Dwi Wibowo dan Redaktur Okezone.com Feby Novalius yang dipandu Host Andry Susanto. Saksikan Morning Zone di Youtube Okezone.com dan portal Okezone.com.

(Fahmi Firdaus )