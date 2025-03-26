Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Pendatang Baru Pasca Lebaran, Cak Imin: Jakarta Sudah Penuh!

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 26 Maret 2025 |19:30 WIB
Soal Pendatang Baru Pasca Lebaran, Cak Imin: Jakarta Sudah Penuh!
Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (foto: Okezone)
JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menanggapi fenomena pendatang pasca Hari Raya Idulfitri atau Lebaran yang kerap mencari peruntungan di Jakarta yang saat ini masih Ibukota. 

Berbeda dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, Cak Imin mengatakan, Jakarta sudah penuh sehingga jangan coba-coba jika tidak memiliki skill atau kemampuan.

"Ya seluruh masyarakat yang mau mudik selamat bertemu keluarga, salam sama semua keluarga dan tentu saja berbagilah dengan sekuat tenaga untuk semua masyarakat di kampung. Nah baliknya ini, Jakarta sudah penuh. Jangan bawa yang tidak memiliki skill," ujar Cak Imin usai melepas 1.000 peserta mudik gratis di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (26/3/2025).

Pantauan iNews Media Group dilokasi Cak Imin turut didampingi Ketua Fraksi PKB di DPR RI Jazilul Fawaid; Bendahara Umum DPP PKB, Bambang Susanto; Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Kemarin dan politisi PKB lainnya. Cak Imin sempat menyapa dan berdialog dengan pemudik di atas bus. 

Armada bus pun membunyikan klakson 'telolet' saat resmi dilepas untuk berangkat dari Kantor DPP PKB menuju kota Semarang, Rembang, Klaten, Yogyakarta, Wonogiri dan Surabaya.

"Harapannya dengan mudik gratis ini bisa meringankan semangat mudik ini lebih mudah, lancar, membahagiakan, sehat dan ini merupakan bagian dari bantuan teman-teman PKB untuk masyarakat," ujarnya.

 

