HOME NEWS NASIONAL

Prabowo dan Menlu Prancis Bahas Penguatan Kemitraan Strategis

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 26 Maret 2025 |17:40 WIB
Prabowo dan Menlu Prancis Bahas Penguatan Kemitraan Strategis
Presiden Prabowo Subianto dan Menlu Prancis bahas penguatan kemitraan strategis (Foto: Binti M/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Menteri Eropa dan Urusan Luar Negeri Republik Prancis, Jean-Noel Barrot di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, (26/3/2025). Kunjungan Menlu Prancis ke Indonesia merupakan kunjungan dalam rangka peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dengan Prancis. 

Menlu Prancis berharap dapat membuka bab baru hubungan bilateral antar kedua negara. “Ini akan menjadi kesempatan untuk merayakan ulang tahun ke-75 hubungan antara Indonesia dan Prancis, untuk membuka babak baru hubungan kita, yang bertujuan untuk memperkuat kedaulatan bersama kita dan menyatukan kekuatan kita untuk memecahkan beberapa masalah penting abad ini, baik krisis regional maupun masalah global,” ujar Menteri Barrot setelah bertemu Presiden Prabowo.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah agenda dibahas terutama isu terkini hubungan bilateral kedua negara. Adapun fokus pembahasan pada penguatan Kemitraan Strategis antara Indonesia dengan Prancis yang telah terjalin sejak tahun 2011. Hubungan kedua negara juga diperkuat melalui Plan of Action (PoA) yang telah ditandatangani pada 24 November 2021.

Pada momen menerima Menlu Prancis ini, Kepala Negara menyampaikan komitmen bersama untuk memperkuat kerja sama bilateral antara kedua negara. Pemerintah Indonesia berharap hubungan kerja sama antara Indonesia-Prancis dapat semakin diperluas.

 

Halaman: 1 2
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
