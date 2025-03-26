Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menkes: Penyakit Paling Mematikan saat Mudik Ialah Kecelakaan, Istirahatlah Setiap 5 Jam

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 27 Maret 2025 |02:01 WIB
Menkes: Penyakit Paling Mematikan saat Mudik Ialah Kecelakaan, Istirahatlah Setiap 5 Jam
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin (Foto: Jonathan S/Okezone)
A
A
A

KARAWANG - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebut penyakit tertinggi penyebab kematian saat mudik ialah kecelakaan. Budi meminta agar pemudik segera beristirahat jika telah berkendara selama lima jam.

"Ada satu penyakit yang paling mengancam jiwa saat mudik. Nama penyakitnya kecelakaan, jadi kalau dari sisi kesehatan yang paling banyak menyebabkan Kematian ialah kecelakaan," kata Budi Gunadi Sadikin di Rest Area KM57 Tol Jakarta-Cikampek, Rabu (26/3/2025).

Budi menjelaskan, penyebab kecelakaan itu bisa dicegah. Ia pun meminta pemudik untuk segera beristirahat jika telah berkendara selama lima jam.

"Kecelakaan bisa kita hindari asalkan sopirnya setiap lima jam istirahat 15-30 menit," ucap Budi.

Ia menyebut, skema ini telah diterapkan di seluruh dunia. Menurutnya, apabila dalam lima jam sopir tidak istirahat maka sopir akan otomatis kehilangan stamina dan mempengaruhi cara berkendara.

"Kalau tidak (istirahat) sopirnya fatigue, dia lupa stretching nanti dia kurang was-was, kemudian dia nubruk. Kecelakaan itu disebabkan oleh sopirnya, jarang sekali kecelakaan disebabkan oleh sopirnya," ujarnya.

Sementara itu, Budi menyebut penyakit seperti influenza, darah tinggi, nyeri otot dan nyeri kepala merupakan beberapa penyakit yang juga sering dikeluhkan pemudik. Berkaitan dengan ini, ia pun meminta agar pemudik untuk memanfaatkan pengecekan kesehatan gratis yang telah disediakan pemerintah. 

(Arief Setyadi )

      
