KSPSI Akan Perjuangkan Aspirasi Pekerja Transportasi Daring

JAKARTA - Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Jumhur Hidayat akan membantu peningkatan posisi tawar komunitas transportasi online, baik itu sebagai mitra aplikasi atau sebagai pekerja online.

"Satukan dulu pendapatnya terkait hubungan sebagai mitra aplikasi atau pekerja," tegas Jumhur dalam keterangannya, Rabu (28/3/2025).

Menurutnya, KSPSI itu menjadi mitra dengan menjadi pekerja berbeda posisinya. Kalau menjadi mitra seperti yang terjadi selama ini mereka tidak terlindungi, jam kerjanya tidak jelas, dan juga penghasilannya sangat rendah dengan potongan-potongan yang tinggi. Dan itu semua peraturannya dilaksanakan secara sepihak oleh aplikator.

Sementara mereka yang ingin jadi pekerja, mereka ingin ini jadi mata pencaharian yang memberikan upah yang layak. Tapi diakui Jumhur di sisi lain ada yang menginginkan mencari uang dengan menjadi pengemudi online tetapi itu bukan sumber utama. Sehingga diperlukan adanya fleksibilitas.

"Ini tidak masalah, dan bisa diatur dalam peraturan perundang-undangan," terang Jumhur.

Tentunya dari semua harapan itu, perlu diperjuangkan lahirnya regulasi tentang pengemudi transportasi online yang tidak saja mengatur sebagai pekerja tetap namun juga pekerja tambahan atau pekerja khusus yang fleksibilitaenya tinggi atau sering disebut GIG Workers.

"Saya rasa itu harapan yang masuk akal, karena dalam sistem Pancasila itu silahkan saja menjadi kaya raya, tapi jangan serakah apalagi sampai mengekploitasi kaum pekerja dengan sadis," tegasnya.