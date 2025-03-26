Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Arus Mudik Meningkat di H-4 Lebaran, Personel Disiagakan di Jalur Bottle Neck

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 26 Maret 2025 |20:56 WIB
Arus Mudik Meningkat di H-4 Lebaran, Personel Disiagakan di Jalur <i>Bottle Neck</i>
Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Raden Slamet Santoso (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri, Brigjen Raden Slamet Santoso mengungkap, telah terjadi peningkatan arus lalu lintas (lalin) kendaraan yang keluar dari Jabodetabek.

Hal itu diungkap Slamet saat memonitor langsung pergerakan arus lalu lintas dari Cikampek hingga Palimanan di Command Center KM 188.

"Kita memonitor pergerakan arus lalin dari Cikampek sampai ke Palimanan di KM 188 ini, dengan hasil bahwa tadi pagi jam 6, jam 7, dan jam 8, terjadi peningkatan arus keluar dari Jabodetabek," katanya di lokasi, Rabu (26/3/2025).

Sejak pagi, kata dia, pergerakan kendaraan menuju ke arah timur mencapai 5.000-6.000 kendaraan, di mana menjelang siang sudah mengalami penurunan. Hal ini tetap diantisipasi melalui KM 188, karena diperkirakan akan ada pergerakan kembali menjelang malam.

Halaman:
1 2
      
