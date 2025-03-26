Timnas Indonesia Kalahkan Bahrain, DPR Dorong Pembinaan Talenta Muda demi Kejayaan Skuad Garuda

JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Verrell Bramasta turut gembira atas kemenangan Tim Nasional (Timnas) Indonesia melawan Bahrain dalam lanjutan putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026, Grup C, Zona Asia yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa 25 Maret 2025 malam.

Menurut Verrel, kemenangan tersebut menjadi bukti nyata perkembangan sepak bola Indonesia. Ia pun mengatakan, kemenangan itu menjadi bukti harus percaya pada proses.

"Pertandingan hari ini menunjukkan hasil yang kita inginkan. Ini yang saya katakan bahwa kita harus percaya dengan proses. Kemenangan ini adalah hasil dari kerja keras para pemain, pelatih, dan seluruh tim yang telah berjuang demi nama bangsa," ujar Verrell dalam keterangan tertulis, Rabu (26/3/2025).

Verrell pun menekankan pentingnya kelanjutan investasi serta pembinaan sepak bola nasional, agar prestasi ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang. “Namun, kemenangan ini juga harus menjadi pengingat bagi kita semua bahwa investasi di dunia sepak bola, mulai dari pembinaan usia muda, infrastruktur, hingga manajemen kompetisi, harus terus diperkuat,” tuturnya.