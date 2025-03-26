Kapolri Pastikan Tindak Tegas Anggota yang Terlibat Judi Sabung Ayam

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, pihaknya bakal menindak tegas anggota yang terbukti terlibat judi sabung ayam. Hal ini disampaikan Sigit usai mengunjungi kediaman salah satu anggota yang tewas saat menggerebek lokasi judi sabung ayam, almarhum Briptu Anumerta M. Ghalib Surya Ganta di Lampung Selatan pada Rabu 26 Maret 2025 sore.

"Sama kita usut tuntas. Tugasnya Pak Kapolda (Lampung Irjen Helmy Santika) untuk menghukum sesuai dengan pelanggaran yang dia lakukan," kata Sigit dalam keterangan resminya, Rabu (26/3/2025).

Sigit juga memastikan akan mengusut tuntas kasus penembakan tiga anggotanya oleh oknum TNI saat menggerebek lokasi perjudian sabung ayam di Way Kanan, Lampung.

"Saya dan Pak Panglima (Jenderal Agus Subiyanto) mendengarkan apa yang menjadi harapan keluarga dan kita akan melakukan proses penegakan hukum secara tuntas dari sisi saya dan dari sisi Panglima," katanya.

Sebagai informasi, Kapolri dan Panglima TNI mengunjungi kediaman Briptu Anumerta M. Ghalib untuk memberikan penghargaan Rekpro Bintara karena gugur saat bertugas.

"Walaupun almarhum sudah tidak ada, tapi beliau semua tetap keluarga besar kami dan tentunya kami akan selalu bersama dengan seluruh keluarga," katanya.



(Arief Setyadi )