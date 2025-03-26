Pastikan Mudik Aman, TNI Terjunkan 66.714 Personel dan Siagakan Alutsista

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto bersama Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo meninjau kesiapan arus mudik Lebaran 2025 di dua titik utama, yakni Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, Karawang, Jawa Barat, serta Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak, Banten, pada Rabu (26/3/2025).

Dalam kunjungan tersebut, Panglima TNI dan Kapolri mengecek langsung kesiapan infrastruktur, fasilitas pendukung, serta menggelar rapat koordinasi guna memastikan kelancaran arus mudik. Sebagai bentuk kepedulian, Panglima TNI juga membagikan bingkisan kepada pemudik, anggota TNI-Polri, serta petugas yang bertugas di lapangan.

Panglima TNI menegaskan bahwa TNI telah menyiapkan 66.714 personel yang diperbantukan kepada Polri dalam pengamanan arus mudik. Selain itu, sejumlah personel juga disiagakan di satuan masing-masing untuk mengantisipasi kemungkinan bencana alam.

Lebih lanjut Panglima TNI menyampaikan bahwa TNI juga menyiapkan berbagai Alutsista guna mendukung kelancaran arus mudik, termasuk 9 pesawat udara untuk pemantauan dan evakuasi darurat, 4 KRI yang disiapkan untuk angkutan pemudik, serta helikopter yang standby untuk kebutuhan darurat. Berbagai kendaraan pendukung seperti ambulans, excavator, mobil pemadam kebakaran, dan mobil derek juga disiagakan untuk mengantisipasi situasi darurat di jalur mudik.

"Kami ingin memastikan masyarakat yang mudik dapat tiba di kampung halaman dengan aman, nyaman, dan tepat waktu," ujar Panglima TNI dalam keteranganya.

(Arief Setyadi )