Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Hangat Prabowo dan Jokowi Berbuka Puasa di Istana

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 26 Maret 2025 |23:02 WIB
Momen Hangat Prabowo dan Jokowi Berbuka Puasa di Istana
Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo buka puasa bersama di Istana (Foto: Biro Pers Kepresidenan/Binti Mufarida)
A
A
A

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto mengundang Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk berbuka puasa bersama di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (26/3/2025).

Dari keterangan resmi Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, sekitar pukul 17.30 WIB, Presiden ke-7 RI tiba di Istana melalui gerbang utama, tampak enam pasukan Paspampres berbaju biru menyambut kedatangan Jokowi.

Selanjutnya, Prabowo langsung menyambut kedatangan Jokowi di Istana dengan hangat dan saling berjabat tangan, keduanya kemudian menuju Presidential Lounge untuk memulai acara buka puasa bersama. 

Tampak keduanya saling menyapa dan menikmati momen kebersamaan di tengah bulan Ramadhan. Dalam suasana akrab di Presidential Lounge, keduanya duduk bersama dan berbincang, menikmati hidangan berbuka puasa yang telah disiapkan. 

Selain menikmati hidangan tersebut, acara ini juga mencerminkan pentingnya dialog antarpemimpin dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 

Acara berbuka puasa ini memberikan keduanya kesempatan untuk berbincang lebih santai, saling bertukar cerita, dan menikmati kebersamaan di tengah rutinitas keduanya. Usai pertemuan, Prabowo kemudian mengantar Jokowi menuju kendaraan untuk selanjutnya meninggalkan Istana Merdeka.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192679/prabowo-1j8R_large.jpg
Prabowo Akan Kembali Kunjungi Aceh Tamiang Awal Tahun Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192450/prabowo-MktH_large.jpg
Presiden Prabowo Teken KUHAP Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192427/prabowo-WVTg_large.jpg
Prabowo Berencana Tahun Baruan di Lokasi Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191956/wakil_menteri_transmigrasi-965k_large.jpg
Wamen Viva Yoga Ajak Pemuda Muhammadiyah Dukung Program Kerakyatan Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191932/prabowo-htnv_large.jpg
Prabowo: Di Tengah Natal, Bangsa Indonesia Tak Boleh Lupakan Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191924/prabowo-Tmn9_large.jpg
Prabowo Minta Aparatur Pemerintah Tak Libur Tangani Bencana Sumatera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement