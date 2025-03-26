Momen Hangat Prabowo dan Jokowi Berbuka Puasa di Istana

Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo buka puasa bersama di Istana (Foto: Biro Pers Kepresidenan/Binti Mufarida)

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto mengundang Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk berbuka puasa bersama di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (26/3/2025).

Dari keterangan resmi Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, sekitar pukul 17.30 WIB, Presiden ke-7 RI tiba di Istana melalui gerbang utama, tampak enam pasukan Paspampres berbaju biru menyambut kedatangan Jokowi.

Selanjutnya, Prabowo langsung menyambut kedatangan Jokowi di Istana dengan hangat dan saling berjabat tangan, keduanya kemudian menuju Presidential Lounge untuk memulai acara buka puasa bersama.

Tampak keduanya saling menyapa dan menikmati momen kebersamaan di tengah bulan Ramadhan. Dalam suasana akrab di Presidential Lounge, keduanya duduk bersama dan berbincang, menikmati hidangan berbuka puasa yang telah disiapkan.

Selain menikmati hidangan tersebut, acara ini juga mencerminkan pentingnya dialog antarpemimpin dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Acara berbuka puasa ini memberikan keduanya kesempatan untuk berbincang lebih santai, saling bertukar cerita, dan menikmati kebersamaan di tengah rutinitas keduanya. Usai pertemuan, Prabowo kemudian mengantar Jokowi menuju kendaraan untuk selanjutnya meninggalkan Istana Merdeka.

(Arief Setyadi )