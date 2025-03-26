Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ditangkap Pomal, Oknum TNI AL Terduga Pembunuh Jurnalis Wanita di Banjarbaru Diperiksa Intensif

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 26 Maret 2025 |23:14 WIB
Ditangkap Pomal, Oknum TNI AL Terduga Pembunuh Jurnalis Wanita di Banjarbaru Diperiksa Intensif
Komandan Polisi Militer Lanal Balikpapan Mayor Laut, Ronal Ganap (Foto: Dok/Danandaya Arya Putra)
A
A
A

JAKARTA - Komandan Polisi Militer Lanal Balikpapan Mayor Laut, Ronal Ganap membenarkan bahwa terduga pelaku pembunuh jurnalis di Banjarbaru, Kalimantan Selatan ialah anggota TNI Angkatan Laut (AL). Terduga pelaku berinisial J.

"Kami menyampaikan bahwa memang benar, bahwa memang benar telah terjadi kasus pembunuh yang diduga dilakukan oleh oknum anggota lanal Balikpapan berinisial J, pangkat kelasi 1," kata Ronal dalan konferensi pers, Rabu (26/3/2025).

Adapun korban yang bernama Juwita itu tewas diduga dibunuh oleh J pada Sabtu 22 Maret 2025 di wilayah Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Ia menyampaikan, terduga pelaku kini telah diamankan oleh Polisi Militer Angkat Laut (Pomal) Balikpapan.

"Terduga pelaku saat ini telah diamankan oleh Pomal balikpapan dan proses penyidikannya masih terus dilakukan secara intensif," tuturnya.

Ronal menyampaikan bahwa pihaknya akan memproses kasus ini secara transparan tanpa ada hal yang ditutupi. Dia juga menegaskan bahwa terduga pelaku akan dihukum seberat-beratnya jika terbukti benar melakukan tindak pembunuhan.

"Terduga pelaku nantinya akan diberikan sanksi dan hukuman yang seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya yang dilakukan olehnya," tuturnya.

Pada kesempatan itu, pihaknya mewakili TNI AL mengucapkan duka cita yang mendalam atas kejadian ini. Serta menyampaikan permintaan permohonan maaf kepada keluarga yang ditinggalkan.

(Arief Setyadi )

      
