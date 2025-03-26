Lalin Jalan Asia Afrika Depan SUGBK Padat Usai Laga Indonesia vs Bahrain

JAKARTA - Lalu lintas di Jalan Asia-Afrika atau tepatnya depan Stadion Utama Gelora Bung Karno pintu panahan padat usai pertandingan Indonesia Vs Bahrain, Selasa (25/3/2025). Adapun dalan laga ini, Indonesia menang 1-0 atas Bahrain.

Berdasarkan pantauan inews Media Group di pintu panahan SUGBK sekitar pukul 23.14 WIB terlihat kemacetan yang membuat antrian panjang di jalan tersebut. Para yang mengarah ke Mall Plaza Senayan pun harus bersabar ketika melintas di depan pintu masuk Panahan.

Pasalnya para pengendara pun harus berhenti sejenak ketika pejabat yang telah menonton laga tersebut meninggalkan kawasan SUGBK melalui pintu Panahan. Hal tersebut pun membuat para pengendara membunyikan klakson karena ingin melintas jalan tersebut.