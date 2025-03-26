BPBD DKI: 45 Rumah Semi Permanen dan 70 Kontrakan di Grogol Ludes Terbakar, 295 Jiwa Mengungsi

JAKARTA - Kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di Jalan Mawardi Raya RT 6/ RW 4 dan Jalan Makaliwe 1 RT 7/ RW 6, Grogol Petamburan, Jakarta Barat pada Selasa (25/3) sekira pukul 18.28 WIB. Si jago merah baru berhasil dipadamkan Rabu (26/3/2025) pukul 00.25 WIB dini hari.

Kapusdatin BPBD Provinsi DKI Jakarta, M Yohan mengatakan puluhan rumah semi permanen dan pintu kontrakan ludes terbakar dalam peristiwa tersebut. Setidaknya 295 jiwa mengungsi akibat kebakaran hebat itu.

"45 rumah semi permanen, 70 pintu kontrakan, dan 50 KK serta 295 jiwa terdampak di RT 6/ RW 4 dan RT 7/ RW 6. Pengungsi 50 KK, 295 jiwa (data sementara) di Jalan Makaliwe 1 (jalanan umum)," ujar Yohan saat dikonfirmasi.

Yohan menyebut pengerahan akhir 23 unit damkar untuk proses pemadaman tersebut. Sejumlah bantuan telah disalurkan mulai dari air mineral 30 dus, kidswear 30 paket, tenda pengungsian 1 unit, tenda posko 1 unit, dan lainnya.

"Selesai ditangani oleh 23 Unit Disgulkarmat, P2B BPBD, PMI, AGD Dinkes, Dishub, Satpol PP, PLN, Personel PSKB/Tagana Dinsos, Personel Polsek dan Personil Koramil," jelasnya.

(Puteranegara Batubara)