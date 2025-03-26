Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rumah Padat Penduduk di Grogol Jakbar Terbakar, Damkar Pastikan Tak Ada Korban

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 26 Maret 2025 |08:16 WIB
Rumah Padat Penduduk di Grogol Jakbar Terbakar, Damkar Pastikan Tak Ada Korban
Ilustrasi Kebakaran. Foto: Dok Okezone.
JAKARTA - Rumah tinggal yang berada di kawasan padat penduduk di Jalan Makaliwe, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat (Jakbar) terbakar. Petugas pemadam memastikan tidak ada korban jiwa akibat insiden itu.

“Tidak ada korban jiwa maupun luka anggota maupun masyarakat,” Plt Kadis Gulkarmat Jakarta Satriadi Gunawan, Rabu (26/3/2025).

Satriadi menjelaskan, kebakaran yang terjadi pada pukul 18.27 itu bisa dipadamkan pada pukul 00.21 WIB dini hari. Ia pun menerangkan, kondisi bangunan yang terdampak merupakan semi permanen.

“Kondisi bangunan semi permanen pinggir Rel Kereta Api,” ujar dia.

Dia pun menambahkan, adapun penyebab dari kebakaran itu yakni korsleting listrik. Adapun jumlah unit yang dikerahkan sebanyak 23 unit dan 115 personel.

“Dugaan penyebab korsleting listrik, pengerahan 23 unit dan 115 personel,” jelasnya.
 

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
