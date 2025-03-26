Jalankan Instruksi Pramono, DLH DKI Kosongkan Bunker dan Gudang hingga Tambah Deodorizer Atasi Masalah di RDF Rorotan

JAKARTA - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengajak warga sekitar untuk melihat langsung kondisi terbaru RDF Plant Rorotan, sekaligus memastikan komitmen yang telah disepakati bersama sebelumnya.

Kepala Dinas LH DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari tindaklanjut arahan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dalam menyelesaikan pengelolaan RDF Rorotan secara komprehensif. Beberapa langkah telah dilakukan, termasuk penambahan deodorizer untuk mengurangi bau tidak sedap serta penanganan kesehatan bagi warga sekitar yang terdampak operasional RDF.

"Kami menjalankan arahan Gubernur dalam pengelolaan RDF Rorotan ini. Selain memastikan bunker dan gudang telah kosong, kami juga akan menambah deodorizer untuk menghilangkan bau serta menyiapkan langkah-langkah penanganan kesehatan bagi warga pasca proses Commissioning (uji coba)," ujar Asep di Jakarta, Rabu (26/3/2025)

Asep menambahkan DLH DKI Jakarta berkomitmen untuk terus meningkatkan pengelolaan RDF agar lebih ramah lingkungan dan tidak menimbulkan dampak bagi warga sekitar. Ia juga menegaskan bahwa sebagai bagian dari komitmen tersebut, DLH DKI Jakarta juga telah menghentikan sementara operasional RDF Rorotan hingga proses masa penyempurnaan selesai.

"Sebagai bentuk komitmen kami, RDF Rorotan telah dihentikan sementara hingga semuanya betul-betul siap. Ke depan, kami juga akan melakukan pertemuan kembali dengan warga sebelum RDF kembali beroperasi," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Unit Pengelolaan Sampah Terpadu (UPST) Dinas LH DKI Jakarta, Agung Pujo Winarko menjelaskan bahwa dalam kunjungan ini, warga dapat melihat langsung progres yang telah dilakukan, termasuk pengosongan sampah di bunker, gudang residu, dan gudang produk RDF.