HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral! Plafon Masjid di Bekasi Ambruk, 4 Orang Jamaah Itikaf Jadi Korban

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 26 Maret 2025 |14:37 WIB
Viral! Plafon Masjid di Bekasi Ambruk, 4 Orang Jamaah Itikaf Jadi Korban
Plafon Masjid di Bekasi Ambruk, 4 Orang Jamaah Itikaf Jadi Korban
A
A
A

BEKASI - Plafon masjid yang berada di Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ambruk dan menimpa jamaah yang sedang melakukan itikaf. Akibatnya, empat orang dilaporkan terluka akibat insiden itu.

Kapolsek Babelan, Kompol Judika Sinaga mengatakan peristiwa itu terjadi pada Minggu (23/3) pukul 02.00 WIB. Judika mengatakan, akibatnya empat orang mengalami luka.

“Peristiwa terjadi saat jamaah warga melaksanakan iktikaf atau ibadah di dalam masjid. Atas terjadinya peristiwa tersebut mengakibatkan 4 orang mengalami luka ringan akibat tertimpa runtuhan plafon,” ujar dia kepada wartawan, Rabu (26/3/2025).

Video peristiwa tersebut beredar dan viral di media sosial. Dalam video yang beredar, terlihat beberapa warga tengah melakukan iktikaf. Beberapa lainnya tengah beristirahat dalam masjid.

Kemudian, plafon masjid itu ambruk menimpa warga. Beberapa warga terlihat berlarian keluar, sedangkan beberapa orang lainnya tertimbun material plafon yang ambruk.

Adapun korban yang terluka yakni N (15) luka ringan di kepala, K (42) luka ringan di kaki, S (17) luka ringan di kaki, dan PA (15).

 

Halaman:
1 2
      
