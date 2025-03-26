Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

H-5 Lebaran, 48.825 Pemudik Tinggalkan Jabodetabek Lewat Stasiun Gambir dan Pasar Senen 

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 26 Maret 2025 |14:53 WIB
H-5 Lebaran, 48.825 Pemudik Tinggalkan Jabodetabek Lewat Stasiun Gambir dan Pasar Senen 
Pemudik di Stasiun Senen (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Puluhan ribu pemudik meninggalkan wilayah Jabodetabek untuk mudik ke kampung halaman masing-masing melalui Stasiun Gambir dan Pasar Senen, Jakarta Pusat pada Rabu (26/3/2025), atau H-5 Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah. Okupansi tempat duduk pun mencapai 101%.

"Untuk hari ini, total 87 KA jarak jauh (KAJJ) diberangkatkan dari Daop 1 Jakarta dengan kapasitas 48.408 tempat duduk. Tingginya permintaan membuat tiket terjual atau penumpang yang berangkat mencapai 48.825 seat/orang, sehingga tingkat okupansi mencapai 101 persen," kata Manager Humas PT KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko.

"Stasiun Gambir:  45 KAJJ, kapasitas 21.252 tempat duduk, tiket terjual/penumpang yang berangkat 20.856 tempat duduk/orang (okupansi 98%). Stasiun Pasar Senen: 42 KAJJ, kapasitas 27.156 tempat duduk, tiket terjual/penumpang yang berangkat 27.969 tempat duduk (okupansi 103%)," tambahnya.

Ixfan menjelaskan sejumlah kota menjadi tujuan favorit pemudik pada 2025 ini mulai dari Jawa Tengah maupun Jawa Timur. 

"Surabaya Pasar Turi 2.194; Kutoarjo 2.183, Lempuyangan 1.984; Semarang 2.436; Yogyakarta : 2.291 dan Purwokerto : 1.817," ucapnya.

Lebih lanjut, Ixfan mengatakan hingga hari ini, jumlah tiket yang telah terjual untuk keberangkatan dari wilayah Daop 1 Jakarta mencapai 700.836 tiket dengan tingkat okupansi 68 persen dari total kapasitas 1.034.978 tempat duduk yang tersedia.

(Awaludin)

      
