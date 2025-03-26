Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Bengkel Las di Bekasi, 1 Pekerja Tewas dan 8 Alami Luka Bakar

Ade Suhardi , Jurnalis-Rabu, 26 Maret 2025 |15:16 WIB
Kebakaran Bengkel Las di Bekasi, 1 Pekerja Tewas dan 8 Alami Luka Bakar
Bengkel Las terbakar (foto: dok ist)
A
A
A

BEKASI - Kebakaran workshop pengelasan di  Kampung Kramat, Samudera Jaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi menewaskan satu orang pekerja. Tak itu saja delapan orang pekerja lainnya menderita luka bakar akibat peristiwa yang terjadi pada Selasa, 25 Maret 2025 kemarin.

"Ada delapan pekerja terkena luka bakar, satu orang meninggal dunia. Korban luka-luka dan meninggal dunia sudah dibawa ke Rumah Sakit (RS))," ujar Kapolsek Tarumajaya, AKP I Gede Bagus Ariska ketika dikonfirmasi, Rabu (26/3/2025). 

Bagus belum dapat memberikan keterangan detail terkait penyebab musibah kebakaran tersebut. Meski demikian, pihaknya terus melakukan penyelidikan lebih lanjut.

"Sementara penyebab kejadian masih dalam penyelidikan ya," katanya. 

Sementara itu, Komandan regu (Danru) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Bohir Sulegar mengatakan, kebakaran diduga kuat akibat adanya kebocoran gas di pabrik pengelasan tersebut. 

"Kita tiba di lokasi kejadiaan api sudah sedkikit padam. Dugaan kebocoran gas," ucapnya.
 

(Awaludin)

      
