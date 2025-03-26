Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

2 Mobil Polisi Dirusak di Bekasi, Ada Coretan Tolak RUU TNI dan Kata Kasar

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 26 Maret 2025 |15:17 WIB
2 Mobil Polisi Dirusak di Bekasi, Ada Coretan Tolak RUU TNI dan Kata Kasar
Demo Tolak UU TNI
A
A
A

BEKASI - Aksi perusakan terjadi terhadap 2 mobil polisi di Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Mobil itu menjadi target coretan massa yang menolak disahkannya RUU Nomor 34 Tentang TNI.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi menuturkan, peristiwa perusakan itu terjadi pada Selasa (25/3) sore.

Awalnya, massa tengah melakukan aksi penolakan tentang RUU TNI. Massa kemudian melakukan perusakan terhadap dua kendaraan polisi.

"Pelaku dkk melakukan aksi demonstrasi perihal menolah RUU TNI yang diadakan di depan Tol Bekasi Barat. Namun pelaku dkk telah melakukan aksi pengerusakan terhadap dua kendaraan mobil dinas milik Satuan Lalu Lintas Polres Metro Bekasi Kota," kata Ade Ary kepada wartawan, Rabu (26/3/2025).

Massa, lanjut dia, juga mencoret-coret mobil dengan tulisan penolakan pengesahan RUU TNI dan kata kasar..

"Daihatsu Luxury nomor polisi 11079-35 yang terparkir di area parkir posyan mega bekasi hypermall, mengalami kerusakan retak dan pecah pada bagian depan serta dicoret bagian sekeliling body mobil menggunakan pylox cat warna merah dengan tulisan 'Tolak RUU TNI'," ujar dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/612/3192608//diva-rAYF_large.jpg
Profil dan Potret Diva Azzura, Sosok Wanita Cantik yang Dekat dengan Na Daehoon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/612/3192132//viral-tEwy_large.jpg
Viral Guru Temukan Testpack Positif di Sekolah, Siswa Dites Gegara Tak Ada yang Mengaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/612/3192007//viral-CR34_large.jpg
Viral! Perempuan Ini Diduga Tinggal di Bandara Kuala Lumpur Selama 1 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/612/3191745//viral-hSNc_large.jpg
Viral! Kisah Cinta Beda Benua: Gadis di Desa Luwu Sulsel Dinikahi Pria Asal Afrika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/25/3191539//salju-lrX3_large.jpg
Fenomena Langka Ada Salju di Arab Saudi Jadi Tempat Main Ski
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/612/3191536//viral-GMub_large.jpg
Viral Emak-Emak Ngamuk di Transjakarta, Ini Lho Ketentuan Dapat Bangku Prioritas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement