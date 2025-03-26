Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dihentikan Imbas Bau Tak Sedap, RDF Rorotan Ditargetkan Beroperasi Kembali Juli 2025

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 26 Maret 2025 |18:05 WIB
Dihentikan Imbas Bau Tak Sedap, RDF Rorotan Ditargetkan Beroperasi Kembali Juli 2025
RDF Rorotan Jakut (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Tahap uji coba atau Commissioning pengolahan sampah Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara dihentikan sementara imbas polemik bau tidak sedap yang dikeluhkan warga sekitar. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta menargetkan RDF Rorotan beroperasi kembali akhir Juli 2025.

"Kami berharap sekitar bulan Juli sudah siap, sudah rapih diharapkan," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jakarta, Asep Kuswanto di Jakarta, Rabu (26/3/2025).

Asep menyadari, pengadaan zat kimia penghilang bau atau deodorizer membutuhkan waktu ditambah penambahan fasilitas pos pantau kualitas udara, sehingga ditargetkan beroperasi kembali Juli mendatang.

"Memang kami butuh waktu untuk penambahan fasilitas, mudah-mudahan di bulan Juli," ujarnya.

Sebelumnya, Pramono membeberkan penyebab bau tidak sedap yang tercium oleh warga sekitar RDF Plant Rorotan itu disebabkan oleh proses commissioning atau uji coba guna mencari pola operasi yang optimal saat digunakan, yang menggunakan sampah lama. Padahal, teknologi RDF Plant didesain untuk mengolah sampah baru, sehingga menimbulkan bau yang dirasakan warga sekitar.

 

