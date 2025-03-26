Dapat Tekanan Pekerjaan hingga Percintaan, Pria Ini Nekat Gantung Diri

JAKARTA - Seorang pria berinisial MDA di Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat nekat mengakhiri hidup di rumahnya. Ia diduga bunuh diri lantaran adanya tekanan pekerjaan dan percintaan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi menerangkan, korban ditemukan pada Senin 24 Maret 2025 lalu. Sejak 1 minggu terakhir, korban sempat berbicara kepada orang tua korban yang ingin mengakhiri hidupnya.

"Sejak satu minggu terakhir korban sudah sempat ngomong kepada orang tuanya untuk mengakhiri hidupnya, kemudian pada saat itu juga masih dinasihati oleh ibunya," kata Ade Ary kepada wartawan, Rabu (26/3/2025).

Ade Ary mengatakan, pihak keluarga bertanya kepada korban terkait alasan nekatnya tersebut. Korban mengaku mendapatkan tekanan dari pekerjaan hingga masalah percintaan.