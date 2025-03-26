Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gudang Online Shop di Jakut Kebakaran, Warga Gotong Royong Evakuasi Paket

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 26 Maret 2025 |20:24 WIB
Gudang Online Shop di Jakut Kebakaran, Warga Gotong Royong Evakuasi Paket
Kebakaran gudang online shop di Jakut (Foto: Ist/Danandaya Arya Putra)
JAKARTA - Kebakaran melanda bangunan rumah yang dijadikan gudang online shop di Jalan Permata 15, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, pada Rabu (26/3/2025). Peristiwa itu dilaporkan sekitar pukul 15.20 WIB.

"Objek: Rumah (Gudang Online Shop)," kata petugas command center Jakarta saat dihubungi.

Petugas yang menerima informasi kebakaran tersebut pun langsung meluncur ke lokasi dan tiba sekitar pukul 15.30 WIB. Adapun api mulai berhasil dipadamkan sekitar pukul 16.18 WIB.

"Pengerahan Unit / Personil : 16 Unit / 80 Personil," tambahnya.

Sementara itu bedasarkan video yang diunggah akun instagram @Jakut.info, terlihat beberapa warga yang telah di lokasi bergotong royong mengamankan barang paket toko tersebut.

Nampak secara estafet warga berusaha memindahkan kardus-kardus yang berisikan paket toko tersebut ke tempat yang lebih aman.

(Arief Setyadi )

      
