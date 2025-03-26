Belum Ada Lonjakan, Puncak Pemudik Motor di Kalimalang Diprediksi Besok

JAKARTA - Sejumlah pemudik motor mulai lintasi Jalan Raya Kalimalang, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Rabu (26/3/2025) malam. Namun, volume pemudik motor belum alami lonjakan.

Dari pantauan iNews Media Group sejak pukul 20.30 WIB, sejumlah pemudik motor mulai melintasi Jalan Raya Kalimalang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Terlihat, mereka membawa tas hingga box yang diikat pada bagian jok belakang.

Sebagian dari pemudik, terlihat tengah beristirahat baik di trotoar jalan maupun di SPBU Pertamina Jalan Inspeksi Kalimalang, Jakarta Timur. Sementara itu, arus lalu lintas terpantau padat di simpang menuju Jalan H Naman.

Kendati demikian, petugas kepolisian dan juga warga setempat melakukan pengaturan arus lalu lintas untuk mengurai kepadatan.

Sementara itu, Perwira Pos Pengamanan (Papospam) Sumber Arta Ipda Herman Simanjuntak mengatakan, volume kendaraan yang melintas di Jalan Kalimalang masih terbilang normal.

Dari penghitungan kendaraan melalui CCTV Pospam Sumber Arta, ada 8.900 kendaraan roda empat, 85 bus, 137 mobil box dan 31.324 kendaraan roda dua yang melintas.