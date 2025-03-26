Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Belum Ada Lonjakan, Puncak Pemudik Motor di Kalimalang Diprediksi Besok

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 26 Maret 2025 |22:30 WIB
Belum Ada Lonjakan, Puncak Pemudik Motor di Kalimalang Diprediksi Besok
Situasi Jalan Raya Kalimalang (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah pemudik motor mulai lintasi Jalan Raya Kalimalang, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Rabu (26/3/2025) malam. Namun, volume pemudik motor belum alami lonjakan.

Dari pantauan iNews Media Group sejak pukul 20.30 WIB, sejumlah pemudik motor mulai melintasi Jalan Raya Kalimalang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Terlihat, mereka membawa tas hingga box yang diikat pada bagian jok belakang.

Sebagian dari pemudik, terlihat tengah beristirahat baik di trotoar jalan maupun di SPBU Pertamina Jalan Inspeksi Kalimalang, Jakarta Timur. Sementara itu, arus lalu lintas terpantau padat di simpang menuju Jalan H Naman.

Kendati demikian, petugas kepolisian dan juga warga setempat melakukan pengaturan arus lalu lintas untuk mengurai kepadatan. 

Sementara itu, Perwira Pos Pengamanan (Papospam) Sumber Arta Ipda Herman Simanjuntak mengatakan, volume kendaraan yang melintas di Jalan Kalimalang masih terbilang normal.

Dari penghitungan kendaraan melalui CCTV Pospam Sumber Arta, ada 8.900 kendaraan roda empat, 85 bus, 137 mobil box dan 31.324 kendaraan roda dua yang melintas.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191592/pemerintah-4J8j_large.jpg
Libur Nataru 2026, Kemenag Siapkan 6.919 Masjid untuk Pemudik dan Musafir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/338/3129528/mudik-0bae_large.jpg
One Way Nasional Efektif Bikin Arus Balik Lancar, Pemudik Apresiasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/337/3129463/mudik-Vs5N_large.jpg
Mudik Lebaran Usai, 1,8 Juta Kendaraan Kembali ke Jabotabek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/338/3128980/ilustrasi_mudik_naik_bus_dari_jakarta-9TNi_large.jpg
Jumlah Pemudik Naik Bus di Jakarta Menurun Saat Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/337/3128890/kondisi_jalur_gentong_di_arus_balik_lebaran-3eIu_large.jpg
Hampir 1 Juta Kendaraan Melintas di Jalur Gentong Sepanjang Arus Mudik dan Balik Lebaran 2025, Motor Juaranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/06/337/3128539/tim_pemantau_kemenko_polkam-N51R_large.jpg
Tim Pemantau Kemenko Polkam: Masyarakat Puas dengan Pelayanan Mudik Lebaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement