3 Kendaraan Kecelakaan di Jalur Puncak Bogor, 1 Orang Tewas

BOGOR - Tiga kendaraan kecelakaan di Jalan Raya Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Satu orang meninggal dunia dalam kejadian ini.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Ferdhyan mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 07.20 WIB. Awalnya, mobil Pikap yang dikemudikan oleh S bergerak dari arah Gadog menuju Puncak.

"Kondisi jalan sedikit menikung ke kanan dan sedikit menanjak dari arah Gadog," kata Ferdhyan dalam keterangannya, Rabu (26/3/2025).

Setiba di lokasi, mobil pikap bergerak ke kanan jalan menabrak motor Yamaha Nmax yang dikemudikan AM dari arah berlawanan. Tidak sampai di situ, motor Nmax tertabrak oleh motor lain yakni Honda Verza yang dikemudikan ALN di belakangnya.

"Sehingga terjadi kecelakaam lalu lintas," jelasnya.

Dalam kejadian ini, pengendara motor Nmax meninggal dunia di rumah sakit karena luka di bagian dada dan kakinya. Sedangkan pengendara Honda Verza mengalami luka ringan bagian kaki kanannya.

"Korban meninggal dunia satu orang (AM) dan luka ringan satu orang (ALN)," pungkasnya.

(Arief Setyadi )