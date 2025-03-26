Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

3 Kendaraan Kecelakaan di Jalur Puncak Bogor, 1 Orang Tewas

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 26 Maret 2025 |23:37 WIB
3 Kendaraan Kecelakaan di Jalur Puncak Bogor, 1 Orang Tewas
Kecelakaan di Puncak Bogor (Foto: Dok Polisi/Putra R)
A
A
A

BOGOR - Tiga kendaraan kecelakaan di Jalan Raya Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Satu orang meninggal dunia dalam kejadian ini.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Ferdhyan mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 07.20 WIB. Awalnya, mobil Pikap yang dikemudikan oleh S bergerak dari arah Gadog menuju Puncak.

"Kondisi jalan sedikit menikung ke kanan dan sedikit menanjak dari arah Gadog," kata Ferdhyan dalam keterangannya, Rabu (26/3/2025).

Setiba di lokasi, mobil pikap bergerak ke kanan jalan menabrak motor Yamaha Nmax yang dikemudikan AM dari arah berlawanan. Tidak sampai di situ, motor Nmax tertabrak oleh motor lain yakni Honda Verza yang dikemudikan ALN di belakangnya.

"Sehingga terjadi kecelakaam lalu lintas," jelasnya.

Dalam kejadian ini, pengendara motor Nmax meninggal dunia di rumah sakit karena luka di bagian dada dan kakinya. Sedangkan pengendara Honda Verza mengalami luka ringan bagian kaki kanannya.

"Korban meninggal dunia satu orang (AM) dan luka ringan satu orang (ALN)," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/340/3192702/atlet-gbjy_large.jpg
Tragis, 2 Atlet Terjun Payung Tewas Jatuh dari Ketinggian 10.000 Kaki di Pangandaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/18/3192520/anthony_joshua-nBvI_large.jpg
Petinju Anthony Joshua Kecelakaan Mobil di Nigeria, 2 Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190643/kecelakaan-sZQN_large.jpg
Pemotor Tewas Terlindas, Transjakarta: Kasusnya Ditangani Ditlantas Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190253/prabowo_subianto-kwtN_large.jpg
Ibu Siswa SD Kalibaru yang Ditabrak Mobil MBG Terharu Dijenguk Prabowo di RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189559/mobil_mbg_tabrak_siswa-T0NE_large.jpg
Terungkap, Segini Kecepatan Mobil Pengangkut MBG saat Tabrak Siswa SDN 01 Kalibaru 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189453/kecelakaan_mobil_mbg-TRfH_large.jpg
Sopir MBG Tersangka Penabrak Siswa SDN 01 Kalibaru Ditahan, Terancam 5 Tahun Penjara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement