Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri dan Panglima TNI Kunjungi Keluarga Briptu Ghalib, Ini Kata Lemkapi

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 27 Maret 2025 |01:13 WIB
Kapolri dan Panglima TNI Kunjungi Keluarga Briptu Ghalib, Ini Kata Lemkapi
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, mendatangi rumah duka Briptu Anumerta M Ghalib Surya Ganta yang terletak di wilayah Lampung Selatan, pada Rabu 26 Maret 2025. Dalam kunjungan tersebut, Kapolri Jenderal Listyo memberikan penghargaan Rekpro Bintara kepada Daffa, sepupu dari almarhum Briptu Anumerta Ghalib.

Penghargaan itu diberikan Kapolri sebagai bentuk penghargaan kepada Briptu Anumerta Ghalib yang meninggal usai ditembak oknum anggota TNI saat sedang menggerebek lokasi perjudian sabung ayam.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Lemkapi, Edi Hasibuan mengapresiasi kehadiran Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto di rumah duka Briptu Anumerta Ghalib, serta memberikan penghargaan kepada sepupu korban.

"Kami melihat kehadiran Kapolri dan Panglima TNI di rumah keluarga korban penembakan membawa kesejukan bagi keluarga Briptu Anumerta Ghalib," kata Edi dalam keterangannya, Kamis (27/3/2025).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192724//polri-wpdt_large.jpg
Titah Kapolri ke Jajaran di 2026: Humanis dan Berikan Pelayanan Terbaik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192717//kapolri-IHGC_large.jpg
Tangkap Buronan Interpol hingga Kirim Pasukan Perdamaian PBB, Polri Diperhitungkan di Kancah Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192707//kapolri-v4qY_large.jpg
Empati Korban Bencana, Kapolri Imbau Warga Rayakan Tahun Baru Sederhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192700//polri-KlfU_large.jpg
Polri Perbaiki dan Bangun 101 Jembatan, Mudahkan Mobilitas Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192674//kapolri_jenderal_listyo_sigit-DQ3Y_large.jpeg
Kapolri Tegaskan Terus Dukung Program Strategis Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192642//kapolri_jenderal_listyo_sigit-DgcI_large.jpeg
Kapolri Minta Maaf, Minta Terus Dikoreksi hingga Janji Perbaiki
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement