Kapolri dan Panglima TNI Kunjungi Keluarga Briptu Ghalib, Ini Kata Lemkapi

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, mendatangi rumah duka Briptu Anumerta M Ghalib Surya Ganta yang terletak di wilayah Lampung Selatan, pada Rabu 26 Maret 2025. Dalam kunjungan tersebut, Kapolri Jenderal Listyo memberikan penghargaan Rekpro Bintara kepada Daffa, sepupu dari almarhum Briptu Anumerta Ghalib.

Penghargaan itu diberikan Kapolri sebagai bentuk penghargaan kepada Briptu Anumerta Ghalib yang meninggal usai ditembak oknum anggota TNI saat sedang menggerebek lokasi perjudian sabung ayam.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Lemkapi, Edi Hasibuan mengapresiasi kehadiran Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto di rumah duka Briptu Anumerta Ghalib, serta memberikan penghargaan kepada sepupu korban.

"Kami melihat kehadiran Kapolri dan Panglima TNI di rumah keluarga korban penembakan membawa kesejukan bagi keluarga Briptu Anumerta Ghalib," kata Edi dalam keterangannya, Kamis (27/3/2025).