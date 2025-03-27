Kapolri-Panglima TNI Hadiri Safari Ramadhan di Polda Lampung Perkuat Silaturahmi

LAMPUNG - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menghadiri acara Safari Ramadhan di Polda Lampung, Rabu 26 Maret 2025, bersilaturahmi dengan seluruh Ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat hingga unsur Forkopimda dalam kegiatan tersebut.

Dalam kesempatan itu diserahkan juga santunan dari Kapolri kepada anak yatim-piatu.

Terkait kegiatan Safari Ramadhan, Sigit menuturkan, acara tersebut merupakan ajang untuk terus menjalin silaturahmi dan semakin menguatkan sinergisitas antara TNI, Polri, Ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat dan seluruh unsur elemen lainnya.

Selain itu, kata Sigit, kegiatan tersebut juga bersamaan dengan momentum Bulan Suci Ramadhan serta menyambut Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran.

Dengan terwujudnya sinergisitas, Sigit menyebut, akan menciptakan situasi kamtibmas yang aman, lancar dan damai.