HOME NEWS NASIONAL

Taktik Putri Cantik Raja Singasari Kelabui Pasukan Jayakatwang 

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 27 Maret 2025 |06:22 WIB
Taktik Putri Cantik Raja Singasari Kelabui Pasukan Jayakatwang 
(Foto Ilustrasi: @thelostofmajapahit)
A
A
A

JAYAKATWANG melakukan serangan mengejutkan ke Kerajaan Singasari hingga membuat petaka. Sedangkan itu membuat Kertanagara Raja Singasari harus meregang nyawa. Bukan hanya sang raja saja, nyaris seluruh pejabat istana Singasari harus tewas dalam serangan yang tak diduga itu.

Pasukan Jayakatwang pun tak puas dengan membunuh Raja Singasari dan pejabat istana. Mereka masih mencari beberapa anggota keluarga Kertanagara, termasuk di antaranya Gayatri. Kala itu Gayatri memang masih berada di istana Singasari, saat ayahnya tengah melakukan ritual tantra hingga menewaskannya.

Gayatri yang terancam akhirnya mencoba diberikan masukan oleh seorang abdi istana bernama Sodrakara. Pembantu istana ini memang betul-betul menyayangi Gayatri, sehingga ia berusaha untuk menyembunyikan identitas sang putri raja di tengah hiruk pikuk pasukan Kediri meluluhlantakkan Istana Singasari.

Earl Drake pada bukunya "Gayatri Rajapatni : Perempuan Dibalik Kejayaan Majapahit" dikisahkan, keduanya langsung memutuskan bahwa Gayatri akan berpura-pura menjadi putri seorang pegawai rendah keraton yang baru saja tewas dalam serangan Kediri. 

Sang abdi akan berperan sebagai pelayan rumah tangga, sementara Gayatri mengambil nama baru "Ratna Sutawan". Pembantu istana itu mencoba untuk menyembunyikan Gayatri putri cantik raja dengan kedudukannya yang tidak mencolok. Ia berharap para penyerbu dari Kediri akan lengah dan membiarkannya tinggal di Singasari.

Konon sang putri raja ini tak menyesal menanggalkan jubah dan perhiasan seorang putri raja. Konon Gayatri lebih suka berpakaian bak seorang ksatria dan bertarung melawan orang-orang biadab yang membantai orang tua dan teman-temannya.

 

Halaman:
1 2
      
