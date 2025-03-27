Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Febri Diansyah Dipanggil KPK Hari Ini, Bisa Hadir Setelah Sidang Hasto

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 27 Maret 2025 |06:43 WIB
Febri Diansyah Dipanggil KPK Hari Ini, Bisa Hadir Setelah Sidang Hasto
Febri Diansyah dipanggil KPK hari ini (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kuasa Hukum Hasto Kristiyanto, Febri Diansyah memgakui dipanggil oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini, Kamis (27/3/2025).

Sedianya, kata Febri, dirinya akan dimintai keterangan untuk melengkapi berkas perkara Harun Masiku dan Donny Tri Istiqomah, tersangka kasus dugaan suap proses Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024.

"Benar, saya diminta KPK hadir sebagai saksi untuk perkara Harun Masiku dan Donny Tri Istiqomah pada Kamis, 27 Maret 2025 pukul 10.00 WIB," kata Febri, kepada wartawan yang dikutip.

Mantan Juru Bucara KPK ini mengatakan, surat panggilan pemeriksaan dilayangkan penyidik melalui aplikasi pesan singkat, WhatsApp pada Rabu, 26 Maret 2025, pagi. "Surat panggilan saya terima pagi ini melalui chat WA," tutur Febri.

Febri menyatakan hormat dan akan memenuhi panggilan pemeriksaan tersebut. Namun, ia mengaku baru bisa memenuhi panggilan itu ketika sudah mendampingi kliennya, Hasto Kristiyanto menjakani sidang pada Kamis pagi 

"Saya tentunya menghormati KPK dan akan memenuhi panggilan tersebut. Namun, saya tampaknya baru bisa hadir setelah selesai persidangan Pak Hasto Kristiyanto Kamis ini," tutur Febri.

Langkah itu diambil Febri lantaran punyabtanggung jawab kuasa hukum Hasto. "Karena saya sedang menjalankan tugas sebagai Advokat & bertanggung jawab sebagai kuasa hukum Pak Hasto di tahap persidangan yang sedang berjalan," pungkasnya.

 

