Kapolri Bakal Temui Keluarga AKP Lusiyanto dan Aipda Petrus di Sumsel, Polisi yang Gugur Saat Gerebek Judi

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan bersilaturahmi ke rumah duka Almarhum AKP Anumerta Lusiyanto dan Aipda Anumerta Petrus Apriyanto di wilayah Oku Timur, Sumatera Selatan (Sumsel), Kamis (27/3/2025).

Kapolri sendiri sebelumnya sudah bersilaturahmi ke rumah duka Almarhum Briptu (Anm) M. Ghalib Surya Ganta di Kabupaten Lampung Selatan, Rabu, 26 Maret 2025. Dalam kegiatan itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto turut hadir.

Ketiga personel Kepolisian itu gugur ditembak mati oleh oknum TNI saat hendak melakukan penggerebekan judi sabung ayam di Lampung.

Sebelumnya, Kapolri memberikan penghargaan Rekpro Bintara kepada Daffa, sepupu dari almarhum Briptu Anumerta M Ghalib Surya Ganta.

Penghargaan itu diberikan Kapolri saat bertemu dengan pihak keluarga sebagai bentuk penghargaan kepada Briptu Anumerta Ghalib yang meninggal usai ditembak oknum anggota TNI saat sedang menggerebek lokasi perjudian sabung ayam.

Adapun momen pertemuan itu terjadi di rumah keluarga almarhum Briptu Anumerta Ghalib yang terletak di wilayah Lampung Selatan, pada Rabu (26/3).