INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

BNPT dan Komisi XIII DPR RI Perkuat Edukasi Bahaya Radikalisme dan Terorisme

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Kamis, 27 Maret 2025 |11:26 WIB
BNPT dan Komisi XIII DPR RI Perkuat Edukasi Bahaya Radikalisme dan Terorisme
BNPT dan Komisi XIII DPR RI Perkuat Edukasi Bahaya Radikalisme (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Komisi XIII DPR RI terus memperkuat upaya pencegahan radikalisme dan terorisme, di Provinsi Riau berttajuk "Dialog Kebangsaan dalam Rangka Memperkuat Persaudaraan untuk Menjaga Keutuhan Bangsa."

Kepala BNPT, Komjen Pol Eddy Hartono, mengatakan penguatan upaya pencegahan radikalisme dan terorisme melalui edukasi terhadap bahaya paham radikal terorisme hingga ke tingkat desa sangatlah penting. 

"Kami bersama-sama Komisi XIII DPR RI berkolaborasi untuk mengedukasi masyarakat terkait bahaya paham radikal terorisme di Provinsi Riau. Ini perlu dilakukan karena kami memiliki Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme (RAN PE) yang harus sampai ke tingkat desa. Hal ini juga selaras dengan amanat Presiden Prabowo dan menjadi prioritas dalam RPJMN," ujar Komjen Eddy Hartono seperti dikutip, Kamis (27/3/2025). 

Dirinya menekankan radikalisme sejatinya berawal dari intoleransi. Karena itu, budaya toleransi antarumat beragama dan antarsuku harus terus dijaga untuk memperkuat persatuan bangsa.

"Radikalisme berasal dari intoleransi maka kami berpesan budaya toleransi beragama dan bersuku bangsa harus terus dijaga," ujarnya. 

Perwakilan Komisi XIII DPR RI Mafirion pun menyoroti pentingnya membangun struktur masyarakat yang kuat agar tidak mudah terpecah oleh isu intoleransi. "Struktur masyarakat harus kuat, satu sama lain tidak boleh longgar. Terkait intoleransi, ke depan kita akan terus melakukan sosialisasi agar intoleransi dan terorisme tidak lagi berkembang di Indonesia," ujar Mafirion. 

Upaya BNPT dan Komisi XIII tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan sosial di tengah masyarakat serta mencegah penyebaran paham radikal yang dapat mengancam keutuhan bangsa.

(Angkasa Yudhistira)

      
Topik Artikel :
Terorisme Radikalisme BNPT
