Lantik 805 Perwira Karier 3 Matra, Panglima TNI: Kalian Kini Miliki Jati Diri Prajurit Sejati!

JAKARTA- Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melantik 805 perwira prajurit karier reguler, program khusus dan PSDP TNI Tenaga Pertanian Tahun Anggaran 2025 di Lapangan Markas Besar (Mabes) TNI Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur pada Kamis (27/3/2025).

Pantauan Okezone di Lokasi, Panglima TNI Agus Subiyanto menjadi inspektur upacara. Hadir juga Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin; Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman; Kepala Staf Angkatan Udara.

Selanjutnya Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono; Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak; Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI Muhammad Ali dan pejabat TNI lainnya.

Ratusan prajurit karir yang dilantik berasal dari tiga matra TNI yakni Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut. Panglima Agus Subiyanto turut dalam penyematan tanda pangkat dan mengambil sumpah prajurit ke perwakilan perwira.

"Saya mengucapkan selamat dan sukses kepada 805 perwira remaja TNI yang telah menyelesaikan pendidikan ini dengan baik, aman dan lancar," ucap Panglima Agus Subiyanto dalam amanat.

"Hari ini adalah momen yang sangat penting karena saat ini lah kalian membuka lembaran baru pengabdian kepada bangsa dan negara dengan berkarir sebagai perwira TNI yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan dengan baik,”ujarnya.

“Dan kini secara resmi menyandang pangkat perwira syukuri pencapaian ini dengan penuh rasa tanggungjawab. Jangan lupa mengucapkan terimakasih dan memohon doa restu dari orangtua serta keluarga karena keberhasilan ini berkat dan dukungan dari mereka," tambahnya.

Agus mengatakan, selama tiga bulan perwira karier menjalani gemblengan di Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah mendapat pembinaan fisik, mental hingga ilmu kepemimpinan.