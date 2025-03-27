Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Periksa Adik Febri Diansyah Terkait Kasus Dugaan TPPU Syahrul Yasin Limpo

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 27 Maret 2025 |11:52 WIB
KPK Periksa Adik Febri Diansyah Terkait Kasus Dugaan TPPU Syahrul Yasin Limpo (Foto : Okezone)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil adik Febri Diansyah, Fathroni Diansyah pada Kamis (27/3/2025). Sedianya, Fathroni akan dimintai keterangan perihal kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Menteri Pertanian (Mentan) RI Syahrul Yasin Limpo alias SYL.

"Saksi atas nama FD (Fathroni Diansyah) sudah hadir,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan, Kamis (27/3/2025).

Tessa belum merincikan apa yang bakal digali lewat adik Febri Diansyah terkait kasus TPPU. Namun,  Fathroni Diansyah sebelumnya telah dipanggil penyidik pada Senin 24 Maret 2025. 

Kendati, dia meminta untuk menundanya. Permintaan penundaan pemeriksaan Fatroni dikatakan langsung oleh kakanya, Febri Diansyah.

"Info yang disampaikan, tadi pagi ia sudah kirim surat ke KPK, yg intinya menghormati panggilan sebagai Saksi tersebut, namun meminta penjadwalan ulang," ujar Febri Diansyah kepada wartawan, Senin 24 Maret.

Febri menjelaskan bahwa Fathroni, surat panggilan untuk memberikan keterangan sebagai saksi, baru diterimanya pada Minggu 23 Maret 2025. Sehingga, sudah ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan Fathroni.

"Karena surat baru diterima H-1 pada hari Minggu dan ada beberapa kegiatan lain hari ini," kata dia.

 

